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Власти различных стран закрыли небо для Boeing 737 Max

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© flickr.com

В связи с авиакатастрофой, произошедшей в воскресенье, 10 марта, в Эфиопии, во время которой разбился Boeing 737 MAX 8, ряд стран приостанавливает полеты этих авиалайнеров до выяснения причин трагедии.

Как сообщал «Ридус», авиакатастрофа произошла утром в ясную погоду неподалеку от крупного города Аддис-Абеба в Эфиопии через шесть минут после вылета. Поисковые отряды уже обнаружили на месте крушения два бортовых самописца, один из которых оказался поврежден.

На борту самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавшего рейсом ET302 из Аддис-Абебы в Найроби, находилось 157 человек: восемь членов экипажа и 149 пассажиров из 33 стран, включая трех граждан России — супругов Екатерину и Александра Поляковых, а также Сергея Вяликова. Поляковы были туристами, а Вяликов — спортсменом-парашютистом из Твери.

Также на борту находились сотрудники Продовольственной программы ООН. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

В понедельник временно приостановили полеты Boeing 737 Эфиопия и Китай.

Позже к ним присоединились Великобритания и Норвегия. Список стран, где на пассажирских рейсах отказываются от новых растет с каждым часом: Германия, Франция, Сингапур, Австралия, Малайзия, Вьетнам, Оман, Турция, Нидерланды, Австрия, Ирландия.

Также несколько авиакомпаний решили приостановить эксплуатацию этих воздушных в Мексике и Бразилии. В Аргентине подниматься на них в небо не хотят сами пилоты, требуя гарантий безопасности, сообщает Первый канал.

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Комментарии (1)

  • Small 1dff5fcc75
    Fort Rossвчера, 21:10

    В РФ тоже пора приостановить. Т.к. узнать точную модель пассажиру практически невозможно, вангую, что будут обходить стороной все семьсот тридцать седьмые.

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