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При крушении «Боинга» в Эфиопии погибли сотрудники ООН

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AP/TASS

На борту потерпевшего крушение в Эфиопии Boeing 737 находились сотрудники Продовольственной программы ООН.

Об этом сообщил в Twitter исполнительный директор организации Дэвид Бизли, но при этом он не уточнил, сколько именно сотрудников погибло.

«Мы сделаем все возможное, чтобы помочь семьям в это тяжелое время», — написал он.

Ранее сообщалось, что на борту самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, разбившегося утром в воскресенье, 10 марта, при выполнении рейса из Аддис-Абебы в Найроби, находилась семья словацкого политика и трое граждан России.

Позже были установлены личности погибших россиян.

Всего на борту разбившегося лайнера находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Никто из них не выжил.

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