Очевидец сообщил о дыме от хвоста разбившегося в Африке «Боинга»

Очевидец крушения пассажирского «Боинга 737» авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавшего рейсом ET302 из Аддис-Абебы в Найроби, сообщил что хвостовая часть самолета начала дымиться до того, как он упал.

«По его словам, воздушная машина дважды резко повернула, а когда упала, то прогремел взрыв», — передает ФАН со ссылкой на зарубежные СМИ.

Журналисты называют имя очевидца — Тамрат Абера. Авиакатастрофа произошла утром в ясную погоду неподалеку от крупного города Аддис-Абеба в Эфиопии. Поисковые отряды уже обнаружили на месте крушения два бортовых самописца, один из которых оказался поврежден.

На борту самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, разбившегося утром в воскресенье, находилось 157 человек: восемь членов экипажа и 149 пассажиров из 33 стран, включая трех граждан России — супругов Екатерину и Александра Поляковых, а также Сергея Вяликова. Поляковы были туристами, а Вяликов — спортсменом-парашютистом из Твери.



Накануне появилась информация о людях, которые собирались лететь рейсом ET302, но по стечению обстоятельств не сумели попасть на борт. У грека Антониоса Мавропулоса в последний момент возникли проблемы с багажом и вылет не стали задерживать ради него. Граждане Израиля Исраэль Мозсон и Шрага Исраэль сдали билеты, поскольку их задержал деловой партнер. В обоих случаях все они были очень недовольны изменением своих планов, а теперь считают случившееся самой большой удачей в своей жизни.