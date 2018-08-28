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201967

Помпео обвинил главу «Роснефти» Сечина в обходе санкций против Венесуэлы

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© Pablo Martinez Monsivais/AP/TASS

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил руководство «Роснефти» и лично Игоря Сечина  в нарушении режима американских санкций против Венесуэлы путем покупки венесуэльской нефти.

«Российская государственная компания „Роснефть“ продолжает закупать сырую нефть у PDVSA, венесуэльской компании под контролем правительства, вопреки санкциям Соединенных Штатов. Главный исполнительный директор „Роснефти“ Игорь Сечин продолжает протягивать спасательный круг режиму», — цитирует Помпео Reuters.

«Роснефть» является одним из крупнейших инвесторов в Венесуэлу, и, несмотря на тяжелое экономическое положение республики, регулярно отчитывается о сокращении долга венесуэльской PDVSA перед ней.

В начале марта спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил о возможности введения санкций против физических лиц, компаний, а также правительств, которые сотрудничают с фигурантами черного списка Вашингтона по Венесуэле, куда входит президент Николас Мадуро и его доверенные лица.

В настоящее время Каракас и большинство штатов Венесуэлы уже почти неделю живут без электричества. Причиной случившегося стал саботаж на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. Мадуро обвинил в случившемся «американский империализм», а лидер оппозиции Хуан Гуайдо провел через парламент страны решение объявить в республике режим чрезвычайного положения. Этим шагом Гуайдо может добиться легализации получения международной помощи, которую Мадуро отвергает.

Напомним, 23 января в Венесуэле вспыхнули беспорядки с призывами к свержению переизбранного президента Николаса Мадуро. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства, и его сразу же признали в этом качестве США и многие страны мира. В устах политиков этих стран Мадуро немедленно превратился в «диктатора».

Россия, Китай, Куба, Мексика, Никарагуа, Турция, ЮАР, Иран, Боливия, Индонезия и еще десять стран отказались признавать Гуайдо президентом и настаивают на том, чтобы стороны конфликта договаривались за столом переговоров.

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