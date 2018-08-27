Арашукову-старшему предъявили обвинение

Раулю Арашукову, отцу сенатора Рауфа Арашукова, предъявлено обвинение в хищении газа на сумму более 30 миллиардов рублей, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением СК России предъявлено обвинение советнику генерального директора ОАО „Газпром межрегионгаз“ Раулю Арашукову», — цитирует ее ФАН.

По словам Петренко, Арашуков-старший подозревается по статьям «Мошенничество» и «Создание преступного сообщества», пишет издание.

Как сообщает «Интерфакс», следствием установлено, что в период после октября 2002 года Рауль Арашуков создал организованную преступную группу для совершения хищений природного газа ПАО «Газпром», поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и КЧР. При этом он вовлек в преступную деятельность своих знакомых и родственников, включая собственного сына.

В конце января 2019 года Басманный суд Москвы арестовал Рауля Арашукова на два месяца. Днем ранее эта же инстанция избрала аналогичную меру пресечения в отношении сына Арашукова-старшего Рауфа, который был задержан прямо в зале заседаний Совета Федерации. Его подозревают в участии в преступной группировке, убийстве двух человек и давлении на свидетеля.