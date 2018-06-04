Депутат назвал получающих пенсию в 8 тысяч алкашами и тунеядцами

Во время заседания Волгоградской областной Думы, посвященного поддержке федерального законопроекта об индексации пенсий сверх прожиточного минимума, 64-летний депутат Волгоградской областной думы от партии «Единая Россия» и бывший топ-менеджер «Газпрома» Гасан Набиев заявил, что пенсии в 8 тысяч и менее получают только «алкаши и тунеядцы».

Видеозапись его выступления опубликовало информагентство «Высота 102».

Набиев объяснил, что в советское время тунеядцев и алкоголиков заставляли трудоустраиваться. И поэтому у них сейчас пенсия 8 тысяч рублей. А у тех, кто работал нормально у станка сварщиками и слесарями, 16−17 тысяч, а у некоторых 20 тысяч.

По словам депутата, тунеядцы и алкоголики получают пенсию тех, кто нормально трудился и нормально зарабатывал.

Он добавил, что малоимущие граждане сами виноваты в своем материальном положении.

Как отмечает издание, перед единороссом выступил коммунист Михаил Таранцов, который заявил о том, что реальный прожиточный минимум сегодня составляет около 20 тысяч рублей против 8,5 тысячи, установленных органами местной власти.

«Высота 102» также привела декларацию Набиева о доходах и имуществе за 2017 год, согласно которой он заработал 13,8 миллиона рублей. В собственности у него оказались три квартиры. По данным за 2016 год, задекларированный доход Набиева составил 56,5 миллиона рублей.