Комиссия «Единой России» по этике рассмотрит заявление депутата о пенсиях

На ближайшем заседании Комиссии «Единой России» по этике будет рассмотрено высказывание депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева, который назвал тунеядцами и алкашами людей, получающих пенсию в 8 тысяч рублей.

«Мы дадим принципиальную оценку этому возмутительному заявлению и обсудим вопрос совместимости позиции волгоградского депутата с дальнейшим пребыванием в рядах «Единой России», — заявил заместитель председателя Комиссии, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Он также напомнил о словах президента России Владимира Путина, заявившего в своем Послании Федеральному Собранию о необходимости внимательного и чуткого отношения к людям со стороны чиновников и социальных работников.

Заместитель секретаря Генерального совета Партии, ответственный секретарь Комиссии Евгений Ревенко отметил в свою очередь, что заявление Гасана Набиева вызывает оторопь и возмущение и не имеет ничего общего с позицией «Единой России».

По словам Ревенко, волгоградский депутат одной только фразой унизил многих наших сограждан, которые всю свою жизнь честно и добросовестно трудились.

Он добавил, что помогать социально незащищенным категориям людей — неотъемлемая задача «Единой России» и государства в целом.

Ранее в СМИ появилась видеозапись выступления Набиева на заседании облдумы, в котором он, в частности, заявил о том, что малоимущие граждане сами виноваты в своем материальном положении.