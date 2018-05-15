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Комиссия «Единой России» по этике рассмотрит заявление депутата о пенсиях

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На ближайшем заседании Комиссии «Единой России» по этике будет рассмотрено высказывание депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева, который назвал тунеядцами и алкашами людей, получающих пенсию в 8 тысяч рублей.

«Мы дадим принципиальную оценку этому возмутительному заявлению и обсудим вопрос совместимости позиции волгоградского депутата с дальнейшим пребыванием в рядах «Единой России», — заявил заместитель председателя Комиссии, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Он также напомнил о словах президента России Владимира Путина, заявившего в своем Послании Федеральному Собранию о необходимости внимательного и чуткого отношения к людям со стороны чиновников и социальных работников.

Заместитель секретаря Генерального совета Партии, ответственный секретарь Комиссии Евгений Ревенко отметил в свою очередь, что заявление Гасана Набиева вызывает оторопь и возмущение и не имеет ничего общего с позицией «Единой России».

По словам Ревенко, волгоградский депутат одной только фразой унизил многих наших сограждан, которые всю свою жизнь честно и добросовестно трудились.

Он добавил, что помогать социально незащищенным категориям людей — неотъемлемая задача «Единой России» и государства в целом.

Ранее в СМИ появилась видеозапись выступления Набиева на заседании облдумы, в котором он, в частности, заявил о том, что малоимущие граждане сами виноваты в своем материальном положении.

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Комментарии (2)

  • Small 879e350ef1
    Александр Кузнецовсегодня, 21:53

    Получают мало ,потому что наши деньги съедают такие депутаты алкаши и тунеядцы, как Набиев с пропитой бандитской рожей! Этот урод не имеет столько наград ,званий ,даже половины стажа ,сколько имею я ,получающий пенсию 12000 рублей и оставивший свое здоровье на благо Родины,без праздников и выходных,по несколько суток в неделю без еды и сна и результат моего труда налицо ,а не бездарность бездельников депутатов ,не принявших за десятки лет ни одного полезного закона ,Надо его на эту пенсию!Он ,видимо судит по себе,быдло!

  • Small b389c49228
    Тамара Лукьяновасегодня, 21:53

    Пора бы депутатам произвести чистку в своих рядах и избавиться от тех депутатах, которые не лестно отзываются о народе.. Наш народ и так достаточно много перенес и сегодня ему живется не сладко. А слушать , извините за грубость, зажравшихся депутатов, которые говорят с трибуны такие слова, просто, противно. Они подрывают уважение и к другим депутатам.

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