«Единая Россия» извинилась за слова депутата о «пенсионерах-тунеядцах»

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев назвал возмутительными слова депутата Волгоградской областной Думы Гасана Набиева о пенсионерах с маленькой пенсией.

«Мы дадим принципиальную оценку этому возмутительному заявлению и обсудим вопрос совместимости позиции волгоградского депутата с дальнейшим пребыванием в рядах „Единой России“», — цитирует Пискарева пресс-служба «ЕР».

Другой представитель «Единой России», заместитель секретаря Генерального совета партии Евгений Ревенко сообщил, что он и его коллеги «разделяют справедливое возмущение людей». «Заявление Гасана Набиева вызывает оторопь и возмущение и не имеет ничего общего с позицией „Единой России“. Одной только фразой волгоградский депутат унизил многих наших сограждан, которые всю свою жизнь честно и добросовестно трудились», — заявил Ревенко.

Секретарь Волгоградского регионального отделения «ЕР» Сергей Горняков от имени партии принес извинения за слова Набиева. «Со своей стороны, добавлю, что публичным людям надо думать, прежде чем делать разного рода заявления», — сказал Горняков.

Накануне в Сети обратили внимание на видеозапись выступления Набиева в облдуме, где он заявил, что в советское время тунеядцев и алкоголиков заставляли трудоустраиваться, но работали они все равно плохо, поэтому у них сейчас пенсия 8 тысяч рублей в месяц. А у тех, кто трудился у станка сварщиками и слесарями, пенсия составляет 16−17 тысяч рублей, а у некоторых достигает 20 тысяч.

Также журналисты выяснили, что Гасан Набиев богат. Согласно справке о доходах депутата, размещенной на официальном сайте Волгоградской областной Думы, в 2017 году Набиев заработал без малого 14 миллионов рублей, а годом ранее — более 55 миллионов рублей.