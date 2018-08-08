найти ×
   
  • USD
    65.84
  • EUR
    74.42
СохранитьСохранено0
×

-40254

«Единая Россия» извинилась за слова депутата о «пенсионерах-тунеядцах»

Small f78f8d6c11

© social media

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев назвал возмутительными слова депутата Волгоградской областной Думы Гасана Набиева о пенсионерах с маленькой пенсией.

«Мы дадим принципиальную оценку этому возмутительному заявлению и обсудим вопрос совместимости позиции волгоградского депутата с дальнейшим пребыванием в рядах „Единой России“», — цитирует Пискарева пресс-служба «ЕР».

Другой представитель «Единой России», заместитель секретаря Генерального совета партии Евгений Ревенко сообщил, что он и его коллеги «разделяют справедливое возмущение людей». «Заявление Гасана Набиева вызывает оторопь и возмущение и не имеет ничего общего с позицией „Единой России“. Одной только фразой волгоградский депутат унизил многих наших сограждан, которые всю свою жизнь честно и добросовестно трудились», — заявил Ревенко.

Секретарь Волгоградского регионального отделения «ЕР» Сергей Горняков от имени партии принес извинения за слова Набиева. «Со своей стороны, добавлю, что публичным людям надо думать, прежде чем делать разного рода заявления», — сказал Горняков.

Накануне в Сети обратили внимание на видеозапись выступления Набиева в облдуме, где он заявил, что в советское время тунеядцев и алкоголиков заставляли трудоустраиваться, но работали они все равно плохо, поэтому у них сейчас пенсия 8 тысяч рублей в месяц. А у тех, кто трудился у станка сварщиками и слесарями, пенсия составляет 16−17 тысяч рублей, а у некоторых достигает 20 тысяч.

Также журналисты выяснили, что Гасан Набиев богат. Согласно справке о доходах депутата, размещенной на официальном сайте Волгоградской областной Думы, в 2017 году Набиев заработал без малого 14 миллионов рублей, а годом ранее — более 55 миллионов рублей.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Путешествия
Фотоистория о заброшенном трамплине Олимпиады
0216571читать позжечитаю позже
Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР
331941984читать позжечитаю позже

главное


Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы

Презентована интерактивная карта столицы «Гигарама».

7031786читать позжечитаю позже

Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя08 августа 2018

Новое исследование подтвердило догадки ученых.

9251716читать позжечитаю позже