США пригрозили санкциями за сотрудничество с Мадуро

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил о возможности введения санкций против физических лиц, компаний, а также правительств, которые сотрудничают с фигурантами черного списка Вашингтона по Венесуэле. В этот список входят губернаторы и высокопоставленные чиновники из окружения президента Николаса Мадуро.

«Это всегда возможно, но мы еще до этого не дошли», — цитирует Абрамса газета «Взгляд».

Спецпредставитель США по Венесуэле отметил, что решение о санкциях будет зависеть «от поведения режима» Мадуро.



Сам Эллиотт Абрамс в феврале стал жертвой пранкеров Вована и Лексуса (Владимира Кузнецова и Алексея Столярова), которым удалось побеседовать с ним по телефону от имени президента Швейцарии Ули Маурера. Вован и Лексус рассказали Абрамсу о «венесуэльских счетах» в вымышленном банке «Лимпопо», а чиновник в ответ потребовал их немедленной заморозки и пригрозил Швейцарии проблемами.

Также пранкеры услышали от Абрамса заверения, что в Вашингтоне не собираются отправлять войска в Венесуэлу. Детали разговора пранкеры предоставили агентству Sputnik Mundo.

Напомним, 23 января в Венесуэле вспыхнули беспорядки с призывами к свержению недавно переизбранного президента Николаса Мадуро. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства, и его сразу же признали в этом качестве США и многие страны мира. В устах политиков этих стран Мадуро немедленно превратился в «диктатора».

Американская пресса оперативно выяснила, что секретный план по перехвату власти в пользу Гуайдо был запущен после того, как вице-президент США Майк Пенс в ходе телефонной беседы гарантировал ему полную поддержку со стороны президента Дональда Трампа. Оправдывая такую политику, советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон сослался на доктрину пятого президента США Джеймса Монро, согласно которой вся Южная Америка считается исключительной зоной интересов США.



Россия, Китай, Куба, Мексика, Никарагуа, Турция, ЮАР, Иран, Боливия, Индонезия и еще десять стран отказались признавать Гуайдо президентом и настаивают на том, чтобы стороны конфликта договаривались за столом переговоров. Ранее «Ридус» рассказывал о том, какую роль в политическом кризисе в Венесуэле играет золотой запас этой страны и почему на него объявлена настоящая охота.

