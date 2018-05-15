Лукашенко пригрозил найти замену российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время традиционной встречи с представителями общественности заявил, что его страна никогда не была и не будет нахлебником у России, сообщает белорусское информационное агентство БЕЛТА.

Глава государства добавил, что в России должны понимать, что белорусы не нахлебники, а «родные люди».

«Когда народ это слышит, особенно я, самолюбивый человек, мне не хочется никаких союзов», — признался белорусский лидер.

Лукашенко также сказал, что Минск будет вынужден переходить на нефть из других стран, если не договорится с Москвой о компенсации из-за налогового маневра.

Президент отметил, что в ноябре Белоруссия закончит модернизацию своих заводов.

«И мы купим нефть со стороны. Мы купим на рынке нефть, сегодня нефти — покупай сколько хочешь, вопрос в цене», — приводит агентство слова Лукашенко.

Белорусский лидер уверен, что, когда Белоруссия закончит модернизацию двух своих НПЗ, глубина переработки нефти составит до 95%, «как на европейских заводах».

Ранее Лукашенко пообещал президенту РФ Владимиру Путину не экспортировать в Россию плохую водку и закуску.