Лукашенко посоветовал российскому ТВ прекратить нападки на Киев
- 01 марта 2019, 14:17
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время традиционной встречи с представителями общественности заявил, что российскому телевидению необходимо прекратить «оголтелую пропаганду и нападки» на украинские власти, сообщает белорусское информационное агентство БЕЛТА.
По словам белорусского лидера, таким образом российские телеканалы лишь помогают Киеву в преддверии назначенных на 31 марта выборов президента Украины.
Лукашенко отметил, что об этом он говорил с российским президентом Владимиром Путиным.
Президент Белоруссии также отметил, что его страна никогда не была и не будет нахлебником у России, а в случае необходимости перейдет на нефть из других стран.
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