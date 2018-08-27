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Лукашенко посоветовал российскому ТВ прекратить нападки на Киев

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© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время традиционной встречи с представителями общественности заявил, что российскому телевидению необходимо прекратить «оголтелую пропаганду и нападки» на украинские власти, сообщает белорусское информационное агентство БЕЛТА.

По словам белорусского лидера, таким образом российские телеканалы лишь помогают Киеву в преддверии назначенных на 31 марта выборов президента Украины.

Лукашенко отметил, что об этом он говорил с российским президентом Владимиром Путиным.

Президент Белоруссии также отметил, что его страна никогда не была и не будет нахлебником у России, а в случае необходимости перейдет на нефть из других стран.

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