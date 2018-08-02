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Шнуров отреагировал на критику Милонова стихами

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© Интерпресс/ТАСС

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на критику в свой адрес со стороны депутата Госдумы Виталия Милонова, который предложил административно наказывать тех, кто нецензурно выражается на публике.

Музыкант написал стихотворение, которое по традиции разместил в своем аккаунте в Instagram.

«Разгорячен опять месье Милонов. / Богоугодным развозился спичем», — так начинается новый опус Шнурова.

«Вообразил себя парламентарием от рая, / Вот и икона с ним, свеча, ключи. / Что слезы льет старик у банкомата, / Подумаешь, немного не поест. / Вот если в песнях будет меньше мата, / Тогда наладится житуха, вот те крест», завершил стихотворение лидер «Ленинграда».

Ранее Милонов в комментарии Пятому каналу резко высказался о творчестве Шнурова, назвав его «отрыжкой пивника».

Парламентарий отметил, что сейчас повсюду наблюдается «суррогат культуры», а исполнители песен с нецензурной лексикой и организаторы их концертов — вредители и «убийцы Пушкина».

Как писал «Ридус», на новогодних каникулах депутат Госдумы Виталий Милонов спел рэп и снял клип о гонениях на артистов, выступающих в жанре хип-хоп.

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