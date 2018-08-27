Милонов не оценил включение Шнурова в Общественный совет при ГД

Депутат Виталий Милонов прокомментировал включение петербургского музыканта Сергея Шнурова в состав Общественной комиссии при комитете Государственной думы по культуре.

По словам парламентария, такое решение, ставшее настоящей «пощечиной обычным людям», едва ли могло бы быть принято при жизни предыдущего председателя общественного органа — Станислава Говорухина.

Я не очень могу представить, чтобы на такие решения согласился товарищ Говорухин. Я не представляю, чтобы это произошло. Это, видимо, какая-то инклюзивная технология адаптации или еще что-то, ведь к культуре господин Шнуров не имеет никакого отношения, — приводит слова народного избранника издание «СНЕГ.TV».

Виталий Милонов отметил, что подобное решение стоит рассмотреть через призму инициативы, касающейся борьбы с одиозными высказываниями и поступками депутатов, которая на минувшей неделе как раз обсуждалась в стенах Государственной думы.

В последнее время часто слышу спорное, с моей точки зрения, но существующее мнение, что в Госдуме есть много неоднозначных инициатив. С точки зрения подавляющего количества нормального населения, нормальных людей, живущих в России, которые любящих нашу страну, у которых дети растут гражданами и патриотами нашей страны, включить Шнурова в Общественный совет комитета по культуре — это пощечина обычным людям, — считает депутат.

Напомним, о вхождении Сергея Шнурова в состав Общественной комиссии при комитете по культуре было объявлено во вторник, 26 февраля. Вместе с ним экспертно-совещательный орган пополнили митрополит Псковский и Порховский Тихон, дрессировщик Эдгард Запашный и писатель Евгений Водолазкин.

С соответствующим заявлением сегодня выступила глава комитета — депутат Елена Ямпольская.

Ближайшее заседание Общественного совета состоится 22 марта, передает ТАСС. На нем обсудят готовящийся к принятию новый закон о культуре.

Ранее СМИ уже рассказывали о противоречиях, возникших между Виталием Милоновым и Сергеем Шнуровым.