CNN затроллил Болтона за двойные стандарты

Ведущий CNN Джейк Таппер выставил советника президента США Джона Болтона лицемером, помогающим Белому дому проводить политику двойных стандартов. Это произошло в студии телеканала, когда Болтон отвечал на вопросы Таппер по поводу своих высказываний в отношении Венесуэлы.

Как сообщает газета «Известия», Болтон назвал президента Николаса Мадуро «диктатором», обвинил его в нарушении прав человека и призвал к его отстранению от власти. Телеведущий поинтересовался, почему в таком случае, администрация США поддерживает дружественные отношения с «жестокими диктаторами» в Египте, Саудовской Аравии, Арабских Эмиратах и других странах, где также нарушаются права человека.

«Разве вы не видите, что поддержка США других диктаторов по всему миру подрывает доверие к вашему аргументу?», — спросил Джейк Таппер. Болтон ответил, что это «совершенно разные вещи» и сослался на доктрину пятого президента США Джеймса Монро, согласно которой вся Южная Америка считается исключительной зоной интересов США.



Напомним, 23 января в Венесуэле вспыхнули беспорядки с призывами к свержению недавно переизбранного президента Николаса Мадуро. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства, и его сразу же признали в этом качестве США и многие страны мира. В устах политиков этих стран Мадура немедленно превратился в «диктатора».

Между тем, есть серьезные основания считать, что нелегитимен как раз Хуан Гуайдо, так как попытка госпереворота в Венесуэле была срежиссирована в Вашингтоне. Как писала газета The Wall Street Journal, секретный план по перехвату власти в пользу Гуайдо был запущен после того, как вице-президент США Майк Пенс в ходе телефонной беседы гарантировал ему полную поддержку со стороны президента Дональда Трампа.

Россия, Китай, Куба, Мексика, Никарагуа, Турция, ЮАР, Иран, Боливия, Индонезия и еще десять стран отказались признавать Гуайдо президентом и настаивают на том, чтобы стороны конфликта договаривались за столом переговоров. Ранее «Ридус» рассказывал о том, какую роль в политическом кризисе в Венесуэле играет золотой запас этой страны и почему на него объявлена настоящая охота.