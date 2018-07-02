Тетя Божены Рынски рассказала, что журналистка осталась без денег
- 03 марта 2019, 19:33
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Двоюродная тетя журналистки Божены Рынски Нина Костикова рассказала, что ее племянница после смерти мужа Игоря Малашенко осталась практически без денег.
«Если бы она была алчным человеком, то позаботилась бы, чтобы у нее в „кубышке“ остались деньги. А в ее кубышке — сущие копейки», — рассказала Костикова в беседе с «МК».
По ее словам, племяннице сейчас необходимо выйти из тяжелого психологического состояния, похоронить мужа, затем «начать новый этап жизни».
«Я не знаю, как она справится с этим», — с горечью отметила тетя журналистки.
Костикова также опровергла сообщения о том, что ее племянницу в Испании на время приютил основатель НТВ Владимир Гусинский.
«Это чушь. Более того, никто из семьи Гусинских не позвонил, не выразил ни сочувствия, ни соболезнования Божене», — сообщила изданию родственница.
Правда, она отметила, что когда Божена вернется в Москву, ей будет где жить: у вдовы Малашенко в российской столице осталась квартира, сообщает News.ru.
Журналистка сегодня намекнула в Facebook на пережитую клиническую смерть.
Ранее Нина Костикова прокомментировала госпитализацию Рынски в Испании. В субботу, 2 марта, на странице журналистки в Facebook появилось сообщение, что она «не встает совсем». «Она сейчас в состоянии жесточайшей депрессии и временами пишет не совсем адекватные вещи», — рассказала родственница.
Игорь Малашенко умер в Испании в возрасте 64 лет. Испанская полиция не обнаружила криминальных признаков в его смерти.
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