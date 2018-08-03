Названа предварительная причина смерти Малашенко

Испанская полиция не обнаружила криминальных признаков в смерти сооснователя НТВ Игоря Малашенко.

По предварительным результатам вскрытия, он покончил с собой, сообщили РИА Новости в Высшем суде Андалусии.

Итоговый доклад о результатах вскрытия будет готов примерно через месяц, уточнил источник агентства.

Дело о смерти Малашенко рассматривается следственным судом № 2 муниципалитета Сан-Роке, Андалусия.

Ранее сообщалось, что один из основателей НТВ Игорь Малашенко умер в Испании в возрасте 64 лет.

Позже его жена Божена Рынска прокомментировала его смерть, заявив, что он очень боялся суда и угроз, но не собирался умирать.