Названа предварительная причина смерти Малашенко
- 26 февраля 2019, 16:57
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Испанская полиция не обнаружила криминальных признаков в смерти сооснователя НТВ Игоря Малашенко.
По предварительным результатам вскрытия, он покончил с собой, сообщили РИА Новости в Высшем суде Андалусии.
Итоговый доклад о результатах вскрытия будет готов примерно через месяц, уточнил источник агентства.
Дело о смерти Малашенко рассматривается следственным судом № 2 муниципалитета Сан-Роке, Андалусия.
Ранее сообщалось, что один из основателей НТВ Игорь Малашенко умер в Испании в возрасте 64 лет.
Позже его жена Божена Рынска прокомментировала его смерть, заявив, что он очень боялся суда и угроз, но не собирался умирать.
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