Родственница Божены Рынски прокомментировала ее госпитализацию
- 02 марта 2019, 18:29
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Журналистка Божена Рынска, вдова покончившего с собой в Испании сооснователя телеканала НТВ Игоря Малашенко, провела в больнице всего один день и сейчас находится дома, рассказала РИА Новости родственница журналистки Нина Костикова.
По ее словам, родные сейчас решают вопрос о возвращении Рынски из Испании в Россию.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о госпитализации журналистки
В субботу, 2 марта, на ее странице в Facebook появилось сообщение, что она «не встаёт совсем».
«Она сейчас в состоянии жесточайшей депрессии и временами пишет не совсем адекватные вещи», — рассказала агентству Костикова.
Ранее Божена Рынска прокомментировала смерть Игоря Малашенко. Испанская полиция не обнаружила криминальных признаков в его смерти. Игорь Малашенко умер в Испании в возрасте 64 лет.
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