Родственница Божены Рынски прокомментировала ее госпитализацию

Журналистка Божена Рынска, вдова покончившего с собой в Испании сооснователя телеканала НТВ Игоря Малашенко, провела в больнице всего один день и сейчас находится дома, рассказала РИА Новости родственница журналистки Нина Костикова.

По ее словам, родные сейчас решают вопрос о возвращении Рынски из Испании в Россию.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о госпитализации журналистки

В субботу, 2 марта, на ее странице в Facebook появилось сообщение, что она «не встаёт совсем».

«Она сейчас в состоянии жесточайшей депрессии и временами пишет не совсем адекватные вещи», — рассказала агентству Костикова.



Ранее Божена Рынска прокомментировала смерть Игоря Малашенко. Испанская полиция не обнаружила криминальных признаков в его смерти. Игорь Малашенко умер в Испании в возрасте 64 лет.

