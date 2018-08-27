В России начала действовать система контроля качества табачных изделий

Обязательная цифровая маркировка табачных изделий вступила в силу в России с пятницы, 1 марта, сообщает РИА Новости.

Теперь на каждую упаковку должен быть нанесен цифровой код Data Matrix, напоминающий QR-код, в котором содержится информация о производителе, а также о движении товара от завода до магазина.

Покупатель теперь сам сможет проверить, подлинная ли купленная им продукция или поддельная, просто отсканировав код через мобильное приложение.

В настоящее время уже 15 производителей, выпускающих 99% продукции, а также 29 оптовиков и более двух тысяч организаций розничной торговли зарегистрировались в системе, отмечает агентство.

В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) отметили, что целью этого нововведения является повышение прозрачности рынка и сокращение доли контрафакта, пишет газета «Взгляд».

В ЦРПТ уточнили, что продукция с цифровой маркировкой в массовом порядке начнет появляться на прилавках лишь через четыре месяца.

С 1 января 2019 года сигареты в России подорожали. Это произошло из-за роста косвенных налогов.



В декабре прошлого года Министерство здравоохранения РФ разработало новый проект антитабачной политики, согласно которому продажа сигарет после 2050 года может быть полностью запрещена.