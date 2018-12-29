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Военный эксперт назвал причину неуловимости ракеты «Авангард»

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© Пресс-служба Минобороны РФ

Военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский назвал главную отличительную особенность ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком по сравнению с обычной межконтинентальной баллистической ракетой.

«„Авангард“ отделяет полезную нагрузку на гораздо меньших высотах, поскольку он идет по настильной траектории и может уже снимать, отделять боевую нагрузку на высотах, немного превышающих сотню километров. После этого планирующий гиперзвуковой маневрирующий блок идет на низких высотах», — цитирует Мураховского «Звезда».

На небольшой для межконтинентальных ракет высоте 70−100 километров «Авангард» может лететь несколько тысяч километров до своей цели, маневрируя по направлению и высоте, что крайне затрудняет работу систем ПРО. «Время реакции в этом случае систем ПРО, даже если они его обнаруживают, максимум должно составлять 15−20 секунд, что абсолютно нереалистично», — пояснил эксперт.

Ранее военный редактор американского журнала Aviation Week & Space Technology Стив Тримбл отмечал, что «Авангард» состоит из разделяющейся головной части с блоками индивидуального наведения.


Напомним, Министерство обороны РФ провело успешный испытательный пуск ракеты комплекса «Авангард» 26 декабря. Пуск был проведен боевым расчетом Российских войск стратегического назначения (РВСН) из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае. Крылатый блок на гиперзвуковой скорости совершил вертикальное, а затем горизонтальное управляемое маневрирование, после чего поразил условную цель.

Ранее «Ридус» рассказал, что Минобороны России объявило о завершении испытаний всех элементов и систем беспилотного подводного аппарата «Посейдон» и представило его возможности.

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