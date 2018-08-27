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В МВД предрекли скорый переход на электронные паспорта

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© Сергей Бобылев/ТАСС

Система электронных удостоверений личности может быть введена в России уже в ближайшее время. С таким заявлением в четверг выступил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, передает ТАСС.

Перед нами стоят масштабные задачи по модернизации информационно-технической инфраструктуры органов внутренних дел. Я имею в виду единый реестр населения, систему биометрической идентификации, переход на выдачу гражданам электронных удостоверений личности и водительских прав, — заявил чиновник в ходе выступления на итоговой коллегии МВД.

Отдельное внимание руководитель МВД обратил на перспективы использования цифровых технологий для борьбы с киберпреступностью.

Напомним, несколькими днями ранее глава ГИБДД генерал-лейтенант Михаил Черников заявил, что электронные водительские удостоверения и паспорта транспортных средств могут появиться в России уже в следующем году.

До этого, в декабре, заместитель руководителя МВД Александр Горовой озвучил сроки введения в эксплуатацию многофункциональных криптокабин для оформления биометрических загранпаспортов. Ожидается, что новую разработку будут применять в МФЦ по всей России.

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