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В МФЦ появятся криптокабины для оформления загранпаспорта

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© ТАСС/Интерпресс/Геннадий Сафонов

Первый заместитель руководителя МВД Александр Горовой анонсировал появление в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг криптокабин для оформления биометрических загранпаспортов.

«Мы ожидаем, что в самое ближайшее время предприятия поставят специальные криптокабины, чтобы в МФЦ могли выдавать биометрические заграничные паспорта со сроком действия 10 лет», — заявил Горовой в интервью газете «Известия».

По его словам, реальная возможность воспользоваться криптокабинами у граждан появится не ранее середины 2019 года, но зато сразу по всей стране, а не только в Москве.

По замыслу разработчиков криптокабин, благодаря нововведению заявитель сможет самостоятельно предоставить биометрические данные (отпечатки пальцев), сдать документы и сфотографироваться на загранпаспорт. Затем, после проверки предоставленной информации, в МВД без лишней волокиты будет изготовлен загранпаспорт нового образца.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, сделают ли новые общегражданские паспорта с чипами более доступными для мошенников личные данные россиян. Правительство России, напомним, планирует с 2021 года начать постепенный перевод граждан на электронные паспорта.

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