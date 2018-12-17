В МФЦ появятся криптокабины для оформления загранпаспорта

Первый заместитель руководителя МВД Александр Горовой анонсировал появление в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг криптокабин для оформления биометрических загранпаспортов.

«Мы ожидаем, что в самое ближайшее время предприятия поставят специальные криптокабины, чтобы в МФЦ могли выдавать биометрические заграничные паспорта со сроком действия 10 лет», — заявил Горовой в интервью газете «Известия».



По его словам, реальная возможность воспользоваться криптокабинами у граждан появится не ранее середины 2019 года, но зато сразу по всей стране, а не только в Москве.

По замыслу разработчиков криптокабин, благодаря нововведению заявитель сможет самостоятельно предоставить биометрические данные (отпечатки пальцев), сдать документы и сфотографироваться на загранпаспорт. Затем, после проверки предоставленной информации, в МВД без лишней волокиты будет изготовлен загранпаспорт нового образца.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, сделают ли новые общегражданские паспорта с чипами более доступными для мошенников личные данные россиян. Правительство России, напомним, планирует с 2021 года начать постепенный перевод граждан на электронные паспорта.