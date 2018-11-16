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Названы сроки появления электронных водительских удостоверений

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© ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Рогулин

Начальник ГИБДД России генерал-лейтенант Михаил Черников заявил о том, что появление в России электронных водительских удостоверений и паспортов технических средств может произойти уже в 2020 году.

«Когда не было электронных баз данных и водительское удостоверение было подтверждением, что человек имеет право управления транспортным средством. А сейчас это подтверждение можно реализовывать с помощью информационных систем. Это же относится и к свидетельству о регистрации автомобиля. Тоже никакой необходимости нет его иметь с собой, потому что вся база данных у нас находится в электронном виде», — заявил Черников в интервью РИА Новости.

Препятствием на пути тотальной цифровизации документов водителей и их автомобилей является неготовность действующего законодательства, где пока не прописаны необходимые нормы.

«Мы хотим, чтобы это было нормативно закреплено уже в следующем году», — добавил Михаил Черников, подчеркнув, что в самой Госавтоинспекции технически к переходу на электронные права и ПТС уже готовы.

Также руководитель ГИБДД сообщил, что владельцам «бумажных» документов не придется их менять или оформлять новые, они продолжат действовать до указанной на них даты.

Ранее Михаил Черников выступал с инициативой увеличить штрафы за превышение скорости за одно из самых массовых нарушений правил дорожного движения — превышение скорости от 20 до 40 километров в час.

Напомним, вскоре в России запретят ставить на учет в ГИБДД автомобили с номерами регионов, отличных от номеров региона регистрации автовладельца. Соответствующая норма содержится в проекте постановления правительства, которое вступит в силу вместе с законом «О государственной регистрации транспортных средств» 4 августа 2019 года.

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Комментарии (2)

  • Small default
    George Nonameсегодня, 07:15

    Абсолютно бесполезный, рекламный пост.
    Цветную растительность конечно не стоит покупать, но обычные семена стоят копейки и вполне себе годные. А вот лампа максимально бесполезная, ради 1 растения нужно купить не только лампу но еще повербанк чтобы она работала (ну или отдельный ноут =D или еще удлинитель для усб опорой для лампы) очень выгодное приобретение.
    "Недорогие" сверла понятие растяжимое, можно взять недорогие (по сравнения с магазинными ценами) из хорошей стали. А "пылесборник" который будет вертеться со сверлом скорее раскидает пыль во все стороны, чем соберет ее.
    Про помаду вообще в голос, покупайте только у проверенных продавцов, так про любой товар можно сказать... Про кисть нечего говорить.
    Про продукты так же как и с помадой. А покупать отдельный чайник для "правильного" заваривания чая, когда можно купить дешевый заварник.
    Про лампы, это просто надумано, тоже самое можно и про ленту сказать что там в 2 раза завышены данные.
    Вот наверное единственное полезное это про скрытые камеры, что не стоит их покупать чтобы не дали штраф или уголовку.
    Видеорегистраторы можно заказывать, но не факт, что дешевое будет хорошим, а гарантии там никакой нет.
    Повербанки нужно брать просто по отзывам, есть хорошие и не от знаменитых брендов (сам брал на 20к за 1500 и уже пару лет без проблем работает).
    Не покупайте флешку за 200 рублей, а купите ссд за 5к с этого тоже в голос поржал. Такие дешевые флешки нужны либо для работы, где записываешь не большие объемы информации, либо для записи как долгое хранилище, памятные фотографии или видео, еще вариант для музыки в машину (есть очень маленькие и поэтому крайне удобные), а про то что они не надежные, это зависит только от человека (покупал 3 такие дешевые флешки лет 5 назад и без проблем работают).
    В ноутбуках Вы совсем не шарите, лучше бы не писали про них ничего, зачем покупать на алике ноут который дороже чем в магазине? =D А вообще можно просто купить в разделе Молл и там будет таже фирменная гарантия еще и с быстрой доставкой.
    Ремни из "не натуральной" кожи, а в магазине вы уверены что покупаете натуральную за 300-500? за такую цену и в магазинах не стоит надеяться на долгий срок службы (хотя я сам заказывал ремень за рублей 350 и пользуюсь им уже года 3 чуть ли не каждый день).
    Рюкзак от ксяоми настолько мелкий что вы туда толком ничего и не положите, может несколько учебников с тетрадками, не факт что вы туда даже пару кроссовок запихнете (10 л это очень мало), есть смысл купить только чтобы по хвастаться им (да и смотрится так себе, ну это уже конечно лично на мой вкус).
    Ну и реклама летишопса это святое (сам его использую =D)

  • Small 9ab9162b23
    Сергей Ивановсегодня, 09:06

    Перестаньте жопу пальцем вытирать сначала.

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