Названы сроки появления электронных водительских удостоверений

Начальник ГИБДД России генерал-лейтенант Михаил Черников заявил о том, что появление в России электронных водительских удостоверений и паспортов технических средств может произойти уже в 2020 году.

«Когда не было электронных баз данных и водительское удостоверение было подтверждением, что человек имеет право управления транспортным средством. А сейчас это подтверждение можно реализовывать с помощью информационных систем. Это же относится и к свидетельству о регистрации автомобиля. Тоже никакой необходимости нет его иметь с собой, потому что вся база данных у нас находится в электронном виде», — заявил Черников в интервью РИА Новости.



Препятствием на пути тотальной цифровизации документов водителей и их автомобилей является неготовность действующего законодательства, где пока не прописаны необходимые нормы.

«Мы хотим, чтобы это было нормативно закреплено уже в следующем году», — добавил Михаил Черников, подчеркнув, что в самой Госавтоинспекции технически к переходу на электронные права и ПТС уже готовы.



Также руководитель ГИБДД сообщил, что владельцам «бумажных» документов не придется их менять или оформлять новые, они продолжат действовать до указанной на них даты.

Ранее Михаил Черников выступал с инициативой увеличить штрафы за превышение скорости за одно из самых массовых нарушений правил дорожного движения — превышение скорости от 20 до 40 километров в час.

Напомним, вскоре в России запретят ставить на учет в ГИБДД автомобили с номерами регионов, отличных от номеров региона регистрации автовладельца. Соответствующая норма содержится в проекте постановления правительства, которое вступит в силу вместе с законом «О государственной регистрации транспортных средств» 4 августа 2019 года.