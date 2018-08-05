Савченко не стала 43-м кандидатом в президенты Украины. Ей отказал ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказала Надежде Савченко в регистрации в качестве кандидата на пост президента страны.

Поводом для недопуска находящейся в заключении народной избранницы стало несоответствие представленных ею документов, а также невнесение потенциальным претендентом на высокий пост необходимых 2,5 миллионов гривен залога (около 6,1 миллиона рублей).

Рассмотрев представленные документы, комиссия установила их несоответствие требованиям избирательного закона и отказала Савченко Надежде Викторовне в регистрации кандидатом на пост президента Украины на очередных выборах президента Украины, — говорится в итоговом документе ЦИК.

Не сумевшая зарегистрировать свою кандидатуру Савченко находится в СИЗО уже более 10 месяцев, отмечает телеканал РЕН ТВ. Нынешние украинские власти обвиняют ее в подготовке терактов в здании Верховной Рады и правительственном квартале Киева.

В конце января Надежда Савченка была выдвинута в качестве кандидата в президенты от партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».

Напомним, несколькими часами ранее Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 42-го кандидата на пост президента страны. Им стал украинский продюсер Владимир Петров, присоединившийся к предвыборной гонке в качестве самовыдвиженца, передает РИА ФАН.

Как сообщают «Известия», президент Украины будет избран на основании результатов прямого голосования избирателей, назначенного на 31 марта 2019 года.

В четверг, 6 февраля, стало известно, что проконтролировать ход предстоящей электоральной процедуры не смогут наблюдатели из России. Соответствующий закон был принят на пленарном заседании депутатов Верховной рады.