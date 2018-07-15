Эксперты выбрали лучший смартфон 2018 года

Жюри прошедшей в Барселоне международной выставки Mobile World Congress 2019 назвало лучший смартфон 2018 года.

Как сообщается на сайте выставки, лучшим смартфоном оказался Mate 20 Pro китайской компании Huawei, который эксперты поставили выше именитых конкурентов iPhone XS Max, Google Pixel 3 и Samsung Galaxy Note 9.

В 2018 году лучшим смартфоном на той же выставке был назван iPhone X от компании Apple.

Ранее «Ридус» рассказывал о новых трендах в мире смартфонов — пять и более камер на тыльной стороне устройства, а также гнущийся экран. Первой смартфон с пятью тыльными камерами показала финская компания Nokia, однако следом о подготовке смартфона с большим количеством камер заявили и в компании Xiaomi.

Девайсы с гибким экраном, который можно сложить пополам, почти одновременно презентовали компании Samsung и Huawei. Обе новинки получили диагональ 8 дюймов и топовое «железо», а также совсем нескромную цену около двух тысяч евро. Сделать складной смартфон вскоре собираются и в компании Apple.