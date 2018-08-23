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В Samsung показали смартфон с 6 камерами и гнущимся экраном

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© Пресс-служба Samsung

Компания Samsung представила смартфон Galaxy Fold нового формата с шестью камерами и сгибающимся безрамочным экраном диагональю 7,3 дюйма.

Главное в Galaxy Fold — это безрамочный экран Infinity Flex Display, который можно сгибать пополам подобно книге, делая устройство вдвое компактнее. В сложенном виде девайс удобно носить в кармане, делать снимки одной рукой и использовать для телефонных разговоров, а в разложенном — потреблять контент и печатать сообщения.

Работает Galaxy Fold на операционной системе Android. Сканер отпечатков пальцев размещен на торце корпуса. В сложенном виде пользователю доступен вспомогательный сенсорный дисплей. За «гибкий» форм-фактор приходится расплачиваться толщиной устройства, хотя инженеры Samsung разработали для Fold экран Dynamic AMOLED, который почти вдвое тоньше экранов обычных смартфонов. В пресс-службе компании уверяют, что такой экран будет «прочным и долговечным».

«Samsung оснастила Galaxy Fold мощным процессором (AP chipset) нового поколения и 12ГБ оперативной памяти с производительностью на уровне ПК. В смартфоне установлена специально разработанная сложная система питания с двумя аккумуляторами. Galaxy Fold также способен подзаряжаться и одновременно подзаряжать другие мобильные устройства благодаря технологии беспроводной обратной зарядки», — заявляет производитель.

Ориентировочная цена новинки — 1980 долларов США, что делает Fold одним из самых дорогих смартфонов Samsung, но в компании явно рассчитывают на интерес со стороны состоятельных покупателей, которым надоели однообразные устройства последних лет.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, каким может быть складной смартфон от компании Apple и чем может привлечь покупателей, помимо низкой цены, флагманский смартфон Xiaomi Mi 9.

По имеющейся на текущий момент информации, новинка Apple получит форм-фактор «раскладушки» и будет складываться вертикально. Фирменный вырез в экране канет в Лету, при этом рамки и отступы будут минимальны.

Что касается нового флагмана Xiaomi, то производитель уже показал, какими получаются снимки, сделанные строенной камерой этого смартфона.

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