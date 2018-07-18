Nokia сделала телефон с пятью тыльными камерами

Финская компания HMD Global, которая выпускает устройства под брендом Nokia, представила новый смартфон Nokia 9 PureView с пятью камерами на задней панели. Презентация новинки состоялась на ежегодной выставке мобильных технологий MWC 2019.

Как сообщает пресс-служба компании, все пять основных камер Nokia 9 PureView имеют разрешение 12 мегапикселей, однако лишь две из них цветные, а остальные три монохромные. Устройство объединяет каждые пять снимков в одно итоговое изображение с динамическим диапазоном в 12,4 ступени экспозиции.

Смартфон работает на операционной системе Android 9 Pie под управлением процессора Qualcomm Snapdragon 845, располагает шестью гигабайтами оперативной памяти стандарта LPPDDR4x и оснащен дисплеем с диагональю 5.99 дюйма, выполненным по технологии pOLED.

Фронтальная камера в устройстве одна, на 20 мегапикселей. Аккумулятор на 3,32 тысячи мАч, внутренней памяти 128 гигабайт, традиционного разъема для наушников нет.

Ожидается, что Nokia 9 PureView начнут продавать в США в марте по 699 долларов (около 46 тысяч рублей).

Ранее рынок мобильных устройств пополнился смартфоном Galaxy Fold от компании Samsung с шестью камерами и сгибающимся безрамочным экраном диагональю 7,3 дюйма стоимостью 1980 долларов США.