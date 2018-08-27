В Госдуме займутся одиозными высказываниями депутатов

В скором времени на сайте Государственной Думы появится специальный раздел для одиозных высказываний российских депутатов. Изучить возможные механизмы воздействия на не отдающих отчета своим словам депутатов сегодня поручил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Утром 21 февраля на Facebook-странице его советницы Анастасии Кашеваровой появилась информация о планируемом создании специального раздела на сайте Государственной Думы. Как выразилась сама автор записи, в нем будут публиковаться «экстравагантно-популистские заявления и инициативы депутатов».

Идею поддержали все депутаты, так как, несмотря на единение в стенах Госдумы между парламентариями, все же бывают случаи, когда депутат, не думая о коллегах, облике Государственной Думы, а, главное, о своём избирателе, делает заявления, которые позорят и Думу, и его фракцию, да и весь депутатский корпус, — написала Кашеварова.

Беседуя с изданием «СНЕГ.TV», она пояснила, что на данный момент механизмы реализации этой меры еще не проработаны. По словам Анастасии Кашеваровой, в ближайшее время изучением этого вопроса займутся профильные комитеты нижней палаты парламента.

Следует отметить, что в ближайшее время к народным избранникам могут начать применять не только метод публичного порицания. Так, на сегодняшнем заседании Государственной Думы Вячеслав Володин попросил глав парламентских фракций впредь давать оценку неуместным заявлениям своих однопартийцев.