В ГИБДД призвали увеличить штрафы за превышение скорости

Начальник Госавтоинспекции МВД РФ генерал-лейтенант Михаил Черников призвал увеличить штраф за превышение скорости более чем на 20 километров в час.

По его словам, одно из самых массовых нарушений правил дорожного движения (ПДД) — это превышение скорости от 20 до 40 километров в час.

Черников считает, что ответственность за это нарушение минимизирована. «То есть это 500 рублей штраф, а если мы его уплачиваем в соответствующем льготном периоде, то это фактически двукратное снижение, 250 рублей», — сказал глава ГИБДД в интервью радиостанции «Милицейская волна».

Он отметил, что последствия ДТП, спровоцированных этими нарушениями, часто весьма серьезны.

Генерал добавил, что порог превышения скорости могут понизить, но лишь после того, как пройдет стандартизация дорог.

Снижать ли порог, может, усиливать ответственность, но в первую очередь в основу всего ложится организация дорожного движения. Пока не будут нормативно прописаны стандарты движения по дорогам и выбран скоростной режим, принимать какие-то такие решения нельзя, — заключил Черников.

Как ранее говорилось в статье «Ридуса», правительство РФ поручило МВД и Минтрансу разработать предложения по усилению санкций за нарушение ПДД. В частности, предлагается вернуть штрафы за превышение скорости свыше 10 километров в час. Сейчас допустимый порог превышения скорости составляет 20 километров в час.