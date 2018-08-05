ГИБДД запретит ставить на учет машину с «неместными» номерами

В России вскоре запретят ставить на учет в ГИБДД автомобили с номерами регионов, отличных от номеров региона регистрации автовладельца. Соответствующая норма содержится в проекте постановления правительства, которое вступит в силу вместе с законом «О государственной регистрации транспортных средств» 4 августа 2019 года.

«Госавтоинспекция намерена вернуться к практике, когда автомобили обязательно имели номер с кодом того региона, где зарегистрирован собственник машины. Поставить на учет машину с „неместным“ номером будет невозможно», — пишет газета «Коммерсант».

По действующим с 2013 года правилам после покупки машины с номерами другого региона автовладелец имел право поставить ее на учет уже у себя в регионе со старыми номерами, и тем самым избежать выплаты пошлины за выдачу новых номеров. В настоящее время эта пошлина составляет 2 тысячи рублей.

Новое ограничение понадобилось МВД для «прогнозирования развития регионов и состояния дорожно-транспортной дисциплины и законности», однако не исключены и чисто коммерческие мотивы. На закупку номеров ГИБДД тратит миллиарды рублей, но с августа 2019 года ведомство будет присваивать автомобилям только комбинацию цифр и букв госномера, а сами знаки автовладельцы будут печатать в аккредитованных частных компаниях. Обязанность граждан менять «неместные» номера увеличит их прибыль.



Напомним, с 2019 года в России изменен порядок экзамена на получение водительских прав: теперь нет разделения на «площадку» и «город», и будущие водители обязаны сдавать единый экзамен.

Ранее «Ридус» рассказывал о намерении руководства ГИБДД увеличить штраф за превышение скорости более чем на 20 км/ч и разработке МВД и Минтрансом предложений по усилению санкций за нарушение ПДД.