Гуайдо подписал первый президентский указ

Свой первый указ опубликовал самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо.

Как главнокомандующий Боливарианскими вооруженными силами, я в очередной раз подтверждаю разрешение на доступ гуманитарной помощи в Венесуэлу и приказываю действовать в соответствии с данным разрешением, — написал Гуайдо на своей странице в Twitter и опубликовал фотокопию документа.

Перед тем доступ гуманитарной помощи в страну одобрил парламент Венесуэлы, который находится под контролем оппозиции.

Правительство президента Николаса Мадуро выступает против поставок гуманитарной помощи, которые запланированы на субботу, 23 февраля, отмечает РЕН ТВ.

Раннее кабинет министров Мадуро поручил руководителям около 50 компаний, торгующих товарами широкого потребления, открыть банковские счета в России, Турции, Китае и Индии.



23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Заявление Гуайдо одобрил генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро, поддержку ему оперативно выразили правительства США, Канады, Дании, Бразилии, Парагвая, Колумбии, Аргентины, Перу, Эквадора, Коста-Рики, Чили, Гватемалы и ряда других стран.

Москва осудила попытку госпереворота в Венесуэле. МИД России, представители Госдумы и члены Совета Федерации заявили, что признают полномочия законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.