Мадуро поручил венесуэльскому бизнесу открыть счета в России

Правительство Николаса Мадуро поручило руководителям около 50 компаний, торгующих товарами широкого потребления, открыть банковские счета в России, Турции, Китае и Индии, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Кроме того, менеджменту этих компаний поручено наладить сотрудничество с поставщиками этих стран.

По словам одного из собеседников агентства, в министерстве финансов будут проводиться семинары, на которых руководителям компаний расскажут, как открывать иностранные счета.

На встрече, созванной в понедельник, 18 февраля, вице-президентом по экономике Тареком эль-Асами и министром внутренних дел Уильямом Контрерасом в президентском дворце в Каракасе, топ-менеджерам было сказано не поднимать цены на продукцию, так как инфляция якобы начала замедляться.

Компании также предупредили, что попытки сорвать производство с целью дестабилизации правительства будут караться репрессиями.

На прошлой неделе член комитета Конгресса США по иностранным делам Брэд Шерман предложил правительству освободить венесуэльскую оппозицию от обещания выплатить долги России.

23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Заявление Гуайдо одобрил генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро, поддержку ему оперативно выразили правительства США, Канады, Дании, Бразилии, Парагвая, Колумбии, Аргентины, Перу, Эквадора, Коста-Рики, Чили и Гватемалы.

Москва осудила попытку госпереворота в Венесуэле. МИД России, представители Госдумы и члены Совета Федерации заявили, что признают полномочия законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.