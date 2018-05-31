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В США предложили оппозиции Венесуэлы не возвращать долги России

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© EPA\TASS

Член комитета Конгресса США по иностранным делам Брэд Шерман предложил правительству освободить венесуэльскую оппозицию от обещания выплатить долги России.

Как сообщает РИА Новости, на слушаниях в палате представителей Шерман поинтересовался у спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса, ведет ли Белый дом переговоры с самопровозглашенным президентом Хуаном Гуайдо переговоры по вопросу отказа от выплаты долга России, и получил отрицательный ответ.

«Это решение, которое должны принять они сами», — заявил Шерман и посоветовал Абрамсу поработать над тем, чтобы рейтинговые агентства не снижали рейтинг Венесуэлы за дефолт по долгам России. «Санкции за невыплаты по преступным долгам не должны применяться», — добавил конгрессмен.

По опубликованным в СМИ данным, правительство России за последние годы трижды предоставляло Венесуэле крупные кредиты. В 2009 году было выделено 2,2 миллиарда долларов, в 2012 году — 2 миллиарда долларов, в 2014 году — еще 2 миллиарда долларов. В 2017 году «Роснефть», невзирая на тяжелый экономический кризис и четырехзначную инфляцию, перечислила Венесуэле 6 миллиардов долларов в счет предоплаты за будущие поставки нефти. Общая сумма госдолга и инвестиций российских компаний в Венесуэлу за последние 10 лет оценивается в 17 миллиардов долларов.

Ранее СМИ рассказывали о том, как российские власти пытаются помочь президенту Венесуэлы Николасу Мадуро резолюциями в Совбезе ООН.

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