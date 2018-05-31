В США предложили оппозиции Венесуэлы не возвращать долги России

Член комитета Конгресса США по иностранным делам Брэд Шерман предложил правительству освободить венесуэльскую оппозицию от обещания выплатить долги России.

Как сообщает РИА Новости, на слушаниях в палате представителей Шерман поинтересовался у спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса, ведет ли Белый дом переговоры с самопровозглашенным президентом Хуаном Гуайдо переговоры по вопросу отказа от выплаты долга России, и получил отрицательный ответ.

«Это решение, которое должны принять они сами», — заявил Шерман и посоветовал Абрамсу поработать над тем, чтобы рейтинговые агентства не снижали рейтинг Венесуэлы за дефолт по долгам России. «Санкции за невыплаты по преступным долгам не должны применяться», — добавил конгрессмен.



По опубликованным в СМИ данным, правительство России за последние годы трижды предоставляло Венесуэле крупные кредиты. В 2009 году было выделено 2,2 миллиарда долларов, в 2012 году — 2 миллиарда долларов, в 2014 году — еще 2 миллиарда долларов. В 2017 году «Роснефть», невзирая на тяжелый экономический кризис и четырехзначную инфляцию, перечислила Венесуэле 6 миллиардов долларов в счет предоплаты за будущие поставки нефти. Общая сумма госдолга и инвестиций российских компаний в Венесуэлу за последние 10 лет оценивается в 17 миллиардов долларов.

Ранее СМИ рассказывали о том, как российские власти пытаются помочь президенту Венесуэлы Николасу Мадуро резолюциями в Совбезе ООН.