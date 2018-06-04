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Врио главы Петербурга включен в состав Совбеза РФ

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Указ о включении врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в состав Совета Безопасности РФ подписал президент России Владимир Путин.

Текст документа опубликован на портале правовой информации.

Как известно, Беглов занимает должность временно исполняющего обязанности главы Петербурга с октября 2018 года. До этого он был полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

Недавно Беглов нашел замену главам трех районов города, недавно уволенным из-за плохой уборки снега.

До этого он принял решение о депремировании глав районов и членов правительства города, в том числе и себя самого.

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