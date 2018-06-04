Врио главы Петербурга включен в состав Совбеза РФ
- 18 февраля 2019, 18:54
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Указ о включении врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в состав Совета Безопасности РФ подписал президент России Владимир Путин.
Текст документа опубликован на портале правовой информации.
Как известно, Беглов занимает должность временно исполняющего обязанности главы Петербурга с октября 2018 года. До этого он был полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.
Недавно Беглов нашел замену главам трех районов города, недавно уволенным из-за плохой уборки снега.
До этого он принял решение о депремировании глав районов и членов правительства города, в том числе и себя самого.
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