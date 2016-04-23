Беглов поменял глав трех районов Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов нашел замену главам трех районов города, недавно уволенным из-за плохой уборки снега.

Администрацию Центрального района возглавит Максим Мейксин, Василеостровским районом будет руководить Эдуард Ильин, а главой Красносельского района станет Олег Фадеенко, приводит ФАН сообщение пресс-службы Смольного.

Мейксин ранее занимал пост председателя Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, а в середине января был назначен советником Беглова. Ильин и Фадеенко до этого работали заместителями руководителя Фрунзенского района, пишет издание.

По итогам состоявшегося 15 февраля рабочего совещания в отставку были отправлены главы администраций Василеостровского, Красносельского и Центрального районов Санкт-Петербурга.

Ранее Беглов принял решение о депремировании глав районов и членов правительства города, в том числе и себя самого.

До этого Беглов уволил главу Фрунзенского района города Валерия Сапожникова. Чиновник был освобожден от должности за некачественную уборку улиц и неудовлетворительное благоустройство территории

