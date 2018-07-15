Главы трех районов Петербурга уволены из-за некачественной уборки снега

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов уволил трех глав районов города.

По итогам рабочего совещания в отставку отправлены главы администраций Василеостровского, Красносельского и Центрального районов Санкт-Петербурга, отмечается на сайте городской администрации.

Ранее сообщалось, что Беглов принял решение о депремировании глав районов и членов правительства города, в том числе и себя самого. По его словам, чиновники обязаны отказаться от каких бы то ни было материальных поощрений, если их работа не устраивает простых граждан.

Этой зимой жители Санкт-Петербурга активно высказывают претензии к уборке снега в разных районах города.

Ранее сообщалось, что 4 февраля врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов уволил главу Фрунзенского района города Валерия Сапожникова. Чиновник был освобожден от должности за некачественную уборку улиц и неудовлетворительное благоустройство территории



Несколько дней назад глава городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков заявил, что за неделю в Санкт-Петербурге от наледи и гололеда пострадали около 100 человек.

9 февраля на Загородном проспекте сорвавшийся с крыши одного из домов кусок наледи упал на 9-летнюю девочку. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести с травмами головы.



7 февраля задержали проректора Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета в связи с гибелью студента этого вуза от упавшей с крыши ледяной глыбы.