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Видео: на трассе под Мурманском столкнулись 14 автомобилей

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© youtube.com

В Мурманской области произошло массовое ДТП с участием 14 автомобилей. Инцидент произошел близ города Апатиты, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы регионального управления МВД.

По сведениям силовиков, изначально в аварии пострадало 6 автомобилей, однако в связи с тяжелой дорожной ситуацией и плохой видимостью количество участников происшествия вскоре увеличилось до 14.

По предварительным данным, причиной аварии стали плохая видимость на дороге и сильная метель. Спустя почти час на указанном участке автодороги, но уже в противоположном направлении в результате ухудшения погодных условий произошло столкновение уже восьми транспортных средств, — констатировали в МВД.

Как сообщили в региональном управлении, несмотря на обилие участников ДТП, никто из водителей и пассажиров не пострадал.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД приняли необходимые меры для недопущения дальнейших аварий на этом участке трассы. Так, при помощи спецтехники были расчищены дорожные обочины, по которым наладили объездное движение.

Запечатлеть масштабы происшедшего удалось одному из случайных очевидцев.

Как сообщалось ранее, в минувшем январе в Московской области произошли сразу несколько масштабных автомобильных аварий. В одной из них пострадали 4 человека. 

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