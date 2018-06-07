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Видео: под Москвой произошли массовые ДТП с участием десятков машин

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Из-за снегопада на Симферопольской трассе произошли как минимум четыре аварии.

В результате столкнулись 17 автомобилей.

Как сообщает РЕН ТВ, в результате аварий пострадали четыре человека.

Согласно данным, полученным телеканалом в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, ДТП произошли на 28-м, 43-м, 58-м и 59-м километрах Симферопольского шоссе.

По информации ТАСС, на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье произошли два ДТП с участием восьми и девяти автомобилей, пострадавших нет.

«В районе 28-го км трассы М-2 произошло столкновение восьми автомобилей, в районе 58-го км этой же трассы столкнулись девять автомобилей», — приводит агентство сообщение ведомства.


Позднее ФАН сообщил о массовом ДТП на трассе М-2 с участием 40-50 машин в районе Серпухова.

Причиной аварий мог стать сильнейший снегопад, обрушившийся на столичный регион утром 26 января.

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