В массовом ДТП на Киевском шоссе в Москве пострадали 4 человека
- 28 января 2019, 21:54
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На 36-м км Киевского шоссе столкнулись семь автомобилей и пассажирский автобус, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
На место аварии выехали сотрудники экстренных служб.
По данным ТАСС, массовое ДТП произошло в районе деревни Соколово на пересечении Киевского и Боровского шоссе.
Источник в экстренных службах сообщил агентству о четырех пострадавших, среди которых двое детей.
Из-за аварии на трассе возникла пробка, протяженность которой уже составляет примерно 4 километра, уточняет РЕН ТВ.
Предположительно, причиной ДТП стали неблагоприятные погодные условия: снег и скользкая дорога.
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