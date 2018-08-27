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В массовом ДТП на Киевском шоссе в Москве пострадали 4 человека

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© Михаил Терещенко/ТАСС

На 36-м км Киевского шоссе столкнулись семь автомобилей и пассажирский автобус, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

На место аварии выехали сотрудники экстренных служб.

По данным ТАСС, массовое ДТП произошло в районе деревни Соколово на пересечении Киевского и Боровского шоссе.

Источник в экстренных службах сообщил агентству о четырех пострадавших, среди которых двое детей.

Из-за аварии на трассе возникла пробка, протяженность которой уже составляет примерно 4 километра, уточняет РЕН ТВ.

Предположительно, причиной ДТП стали неблагоприятные погодные условия: снег и скользкая дорога.

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