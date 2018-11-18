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По Москве прокатилась очередная волна «минирования» ТЦ

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© instagram.com/antonydac

Столичные полицейские и спасатели в субботу обследуют ряд московских торговых центров после поступления анонимных звонков об угрозе взрыва.

Так, по информации ТАСС, речь идет о трех «Капитолиях», расположенных на проспекте Вернадского, Севастопольском проспекте и улице Миклухо-Маклая, а также «Кунцево Плазе» на Ярцевской улице.

В других анонимных сообщениях, поступивших в субботу, 16 февраля, речь идет об угрозе взрыва в «Атриуме» на Земляном валу, а также одном из торговых центров в районе Преображенской площади на востоке столицы.

По словам знакомого с ситуацией собеседника агентства «Интерфакс», в вышеперечисленных торговых центрах была проведена эвакуация персонала и посетителей.

В этом году телефонные террористы уже не раз сообщали о минировании торговых комплексов и административных зданий в Москве и других городах страны.

Так, 5 февраля в России были эвакуированы более 70 таких объектов.

Перед этим волна массовых эвакуаций прокатилась по стране в январе.

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