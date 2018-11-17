В городах Сибири прошла массовая эвакуация из-за угрозы взрывов

Очередные сообщения о минировании школ, больниц и административных зданий появились утром в понедельник, 28 января, в Барнауле, Новосибирске и Абакане.

В Барнауле по электронной почте были разосланы анонимные сообщения о минировании 24 школ и более десятка административных зданий, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городской администрации.

После поступления таких сообщений в первые девять школ было принято решение об эвакуации детей — из-за холодной погоды они были распущены по домам.

«Когда стало ясно, что эта рассылка носит массовый характер, было принято решение учебный процесс продолжить. Идет осмотр образовательных учреждений на предмет обнаружения посторонних предметов и посторонних лиц. То же самое по административным зданиям», — сказал собеседник агентства.

В Абакане из-за сообщений об угрозах взрывов эвакуировано 15 тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию Абакана.

В городе поступили сообщения о минировании 19 школ, детской поликлиники, двух торговых центров и трех министерств.

В Новосибирске из-за сообщений о минировании были эвакуированы четыре больницы. Кроме того, была проведена эвакуация в десяти образовательных учреждениях и бизнес-центрах города, отмечает РЕН ТВ.

В январе по городам России прокатилась очередная волна «минирований» административных зданий и социальных объектов. На минувшей неделе в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока уже поступали многочисленные анонимные сообщения о взрывных устройствах.

В сентябре 2017 года по России прокатилась волна телефонного терроризма. В течение месяца из-за анонимных сообщений о заложенных бомбах в 170 городах были эвакуированы свыше миллиона человек. Ни в одном случае угроза взрыва не подтвердилась. Ущерб от деятельности телефонных террористов оценили в миллиарды рублей.

В декабре того же года был принят закон об ужесточении наказания за телефонный терроризм: срок лишения свободы по этой статье был увеличен с пяти до десяти лет.

Очередная волна сообщений о «минировании» торговых центров и вокзалов в Москве прошла минувшей осенью.