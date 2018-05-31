В Москве и области проверяют более 70 объектов в связи с угрозой взрыва

Более 70 школ, вузов, торговых центров и административных зданий проверяют в Москве и области после сообщений о заложенных в них взрывных устройствах, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.

Отмечается, что эвакуировано более 8 тысяч человек.



Как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, сообщения о минировании поступали с IP-адресов иностранных государств, в том числе с Украины.

В частности, из башни «Город столиц» делового центра «Москва-Сити» эвакуировали всех посетителей, сообщает ФАН.



В Красногорске эвакуировали здание, в котором располагается правительство Московской области.

Также телефонные звонки с угрозами поступили в ЦУМ, Российский университет физкультуры, спорта, молодежи и туризма, другие учреждения. На месте работают экстренные службы, кинологи с собаками. Пока никаких сообщений о найденных взрывных устройствах или других инцидентах не поступало.



В сентябре 2017 года по России прокатилась волна телефонного терроризма. В течение месяца из-за анонимных сообщений о заложенных бомбах в 170 городах были эвакуированы свыше миллиона человек. Ни в одном случае угроза взрыва не подтвердилась. Ущерб от деятельности телефонных террористов оценили в миллиарды рублей.

Очередная волна сообщений о «минировании» торговых центров и вокзалов в Москве прошла минувшей осенью.

В январе по городам России прокатилась новая волна «минирований» административных зданий и социальных объектов.

