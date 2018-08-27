Около 100 человек пострадали в Петербурге за неделю от гололеда и наледи

Около 100 человек пострадали в Санкт-Петербурге за неделю от наледи и гололеда, рассказал журналистам глава городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

По его словам, власти города получают полную информацию о тех, кто оказался в травмпунктах и стационарах и кому требуется оказание помощи.

Это не прямо пострадавшие, но и те, кто упал, получил растяжение, перелом или трещину, — приводит «Интерфакс» слова чиновника.

Ржаненков отметил, что в комитет за последнее время от горожан поступило 176 обращений, в основном связанных с уборкой снега.

Этой зимой жители Санкт-Петербурга активно высказывают претензии к уборке снега в разных районах.

Ранее сообщалось, что 4 февраля врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов уволил главу Фрунзенского района города Валерия Сапожникова. Чиновник был освобожден от должности за некачественную уборку улиц и неудовлетворительное благоустройство территории.

7 февраля задержали проректора Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета в связи с гибелью студента этого вуза от упавшей с крыши ледяной глыбы.

9 февраля на Загородном проспекте сорвавшийся с крыши одного из домов кусок наледи упал на 9-летнюю девочку. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести с травмами головы.