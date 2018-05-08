найти ×
   
  • USD +0.35
    66.02
  • EUR +0.20
    74.97
СохранитьСохранено0
×

001395

Из-за гибели студента под глыбой льда в Петербурге задержан проректор вуза

Small f1a6d446e0

© Интерпресс/ТАСС

Проректора Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета задержали в связи с гибелью студента этого вуза от упавшей с крыши ледяной глыбы.

Следствием установлено, что компания «Вентформат», занимавшаяся очисткой кровли от снега и наледи, выполняла работы ненадлежащим образом.

По мнению следователей, проректор вуза не проконтролировал процесс. К тому же выяснилось, что он получил от компании взятку в размере не менее 50 тысяч рублей за помощь в подписании трех договоров на работы без проведения конкурса.

На проректора заведены уголовные дела по статьям «Халатность» и «Получение взятки». В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщает телеканал «78».

Как пишет газета «Известия», 5 февраля у дома на Аптекарском проспекте, где расположен вуз, в результате обрушения ледяной глыбы погиб студент из Узбекистана. С травмами головы был госпитализирован сокурсник погибшего, уроженец Таджикистана.

Ранее сообщалось, что в городе Рошаль Московской области ледяная глыба свалилась с крыши двухэтажного дома на голову проходившей мимо пожилой женщины. В результате пенсионерка скончалась от полученных травм.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя
8249455читать позжечитаю позже
Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие
3746847читать позжечитаю позже

главное


Общество
Юмор
10+ смешных случаев, когда матрица дала сбой и создала клонов

Размножив окружающую действительность.

8247426читать позжечитаю позже
|статья

Тесты
Тест: Знаете ли самых знаменитых художников мира?08 мая 2018

Разбираетесь ли вы в мировой живописи?

17016330читать позжечитаю позже