Из-за гибели студента под глыбой льда в Петербурге задержан проректор вуза

Проректора Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета задержали в связи с гибелью студента этого вуза от упавшей с крыши ледяной глыбы.

Следствием установлено, что компания «Вентформат», занимавшаяся очисткой кровли от снега и наледи, выполняла работы ненадлежащим образом.

По мнению следователей, проректор вуза не проконтролировал процесс. К тому же выяснилось, что он получил от компании взятку в размере не менее 50 тысяч рублей за помощь в подписании трех договоров на работы без проведения конкурса.

На проректора заведены уголовные дела по статьям «Халатность» и «Получение взятки». В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщает телеканал «78».

Как пишет газета «Известия», 5 февраля у дома на Аптекарском проспекте, где расположен вуз, в результате обрушения ледяной глыбы погиб студент из Узбекистана. С травмами головы был госпитализирован сокурсник погибшего, уроженец Таджикистана.

Ранее сообщалось, что в городе Рошаль Московской области ледяная глыба свалилась с крыши двухэтажного дома на голову проходившей мимо пожилой женщины. В результате пенсионерка скончалась от полученных травм.