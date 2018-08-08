Фармацевт откровенно и смешно рассказала о работе в аптеке

Как вы представляете себе работу спасателя или астролога, а, например, тестировщика интимных игрушек или аптекаря? Большинство людей носят в голове стереотипы о тех или иных занятиях, которые при близком знакомстве с работником этой сферы частенько разбиваются о реальность. Недавно в рамках популярного в Твиттере флешмоба «1 лайк — 1 факт» о своей профессии рассказала фармацевт. Микроблогерша с ником «Я — самоирония Алины» написала откровенный тред о работе в аптеке и знатно повеселила интернет-пользователей.

В юмористической манере девушка рассказала о том, что на одного адекватного покупателя приходится двое совершенно невменяемых, объяснила, почему аптеки не продают антибиотики без рецепта, что фармацевту совершенно неважно, для кого вы покупаете Виагру и что благодаря вашему смущённому объяснению, что это «для друга, соседа и дедушки» вас запомнят с большей вероятностью, а также попросила покупателей не демонстрировать аптекарям части своего тела и говорить «здравствуйте» и «спасибо», как говорится, вам не сложно, а всем приятно.

Интернет-пользователи пришли в восторг от треда фармацевта, тут же задали в комментариях самые животрепещущие вопросы, в основном про фенибут и феназипам, а также поделились своими весёлыми аптечными историями.

Ранее интересные факты о своей профессии рассказывали космонавты. В частности, возможен ли секс в невесомости, а также про еду, туалет и эрекцию. Очень познавательно.

Недавно «Ридус» писал о студентке, которая разговаривает шёпотом на видео и зарабатывает на этом тысячи долларов. Оказывается звук её голоса и издаваемые ей звуки успокаивает людей.



Другая молодая девушка зарабатывает по 55 тысяч долларов в год на том, что обнимает незнакомцев. Она уверена, что это работа мечты.

Также мы писали любопытный материал о женщинах, которые работают в типично мужских профессиях: добывают лобстеров, делают чучела, тушат пожары, разводят свиней, управляют самосвалом, плотничают, варят пиво, добывают золото, трудятся мясниками и пчеловодами.