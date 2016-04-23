Девушка обнимает незнакомцев и зарабатывает 55 тысяч долларов в год

24-летняя американка Сесилия Баэз (Cecelia Baez) нашла оригинальный способ зарабатывать деньги. Она обнимает незнакомцев и получает за это по 55 тысяч долларов в год.

О необычной работе девушка узнала от друга, который в 2016 году побывал на встрече организации «Cuddlist», что можно перевести, как «Список объятий». Сесилия зарегистрировалась на сайте компании и поняла, что это профессия её мечты.

Я посмотрела видеозаписи людей, которые профессионально обнимают других, и сразу же поняла, что это именно то, чем я хочу заниматься! — рассказывает жительница Филадельфии, которая также работает барменом.

Cuddlist — это сайт, специализирующийся на профессиональной терапии с помощью объятий, который помогает заказчикам и исполнителям найти друг друга.

Девушка признаётся, что сначала нервничала, что не сможет хорошо выполнять такие специфические обязанности: «Я боялась, что не смогу хорошо и правильно обнимать людей. Но со временем это прошло. Теперь я чувствую себя уверенно и комфортно на сеансах и у меня складываются хорошие отношения со всеми клиентами».

Сесилия принимает незнакомцев у себя дома и тратит на объятия по 15 часов в неделю. Один час её услуг стоит 80 долларов. И за это время девушка не только обнимается с клиентом, но и успевает обсудить его жизнь и дать ряд советов на разные темы. Например, как вести себя на свиданиях или как найти интересное хобби.

«Это работа идеальна для меня. Мне бы хотелось заниматься этим даже чаще! Мне нравится вдохновлять людей на перемены в жизни. Я рада, что помогаю людям понять, чего они действительно хотят. И в то же время так я могу помочь самой себе. Эти сеансы стали терапией и для меня тоже!», — призналась девушка изданию Daily Mail.

Сесилия сделала карьеру на объятиях и на сегодняшний день её заработок составляет 55 000 долларов ежегодно.

Я всегда была человеком, мыслящим вне рамок общепринятых «норм». Я уверена, что прикосновения чрезвычайно важны для людей. А в современном мире люди посвящают много времени гаджетам и всё меньше внимания уделяют личным контактам. Поэтому многие чувствуют себя одинокими.

К слову, семья и друзья одобряют работу Сесилии и полностью её поддерживают.

Недавно «Ридус» писал о студентке, которая разговаривает шёпотом на видео и зарабатывает на этом тысячи долларов. Оказывается звук её голоса и издаваемые ей звуки успокаивает людей.

Также мы писали о королеве лизунов, которая снимает для YouTube ролики о создании слаймов и зарабатывает на этом по 200 тысяч долларов в месяц.

Ещё более поразительна история шестилетнего мальчика, который благодаря блогу об игрушках заработал 11 миллионов долларов за год.

А ещё мы публиковали историю российской девушки-мультяшки Анастасии Шпагиной, которая зарабатывает миллионы на уроках макияжа и перевоплощениях в знаменитостей.