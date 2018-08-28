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Синоптики рассказали, когда в Москву придет весна

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Несмотря на то, что в Москве стоит почти весенняя погода, до настоящей весны еще довольно далеко, заявила в беседе с «Российской газетой» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По словам синоптика, сейчас среднесуточная температура в Москве на 7,8 градуса превышает норму, что случается крайне редко.

Именно этот факт заставляет многих думать, что весна уже не за горами.

Тем не менее метеоролог отметила, что сегодня даже март считается зимним месяцем.

Паршина рассказала изданию, что наступление климатической весны в столице ожидается ближе к 27 марта, когда среднесуточная температура будет держаться выше нуля.

Утром в среду, 13 февраля, из-за обильного снегопада в аэропортах столицы были отменены или задержаны почти 60 рейсов.

Ранее сообщалось, что в середине нынешней недели Москву завалит снегом.

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