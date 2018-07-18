Почти 60 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
- 13 февраля 2019, 11:18
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В аэропортах столицы из-за непогоды отменены или задержаны почти 60 рейсов.
По данным на 11:05 московского времени, 18 рейсов задержано во Внуково.
В Домодедово 15 рейсов отменено и 6 задержано.
20 рейсов задержано в Шереметьево, сообщает сервис «Яндекс.Расписание».
Ранее МЧС предупредило жителей и гостей столицы о мокром снеге, который будет идти как минимум до 13:00.
В связи с непогодой в столице, по данным спасателей, ожидается отложение мокрого снега, местами гололед, а на дорогах — гололедица.
Сотрудники МЧС призывают пешеходов и автомобилистов проявлять бдительность и осторожность.
Ранее сообщалось, что в середине нынешней недели Москву завалит снегом.
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