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Почти 60 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

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© Марина Лысцева/ТАСС

В аэропортах столицы из-за непогоды отменены или задержаны почти 60 рейсов.

По данным на 11:05 московского времени, 18 рейсов задержано во Внуково.

В Домодедово 15 рейсов отменено и 6 задержано.

20 рейсов задержано в Шереметьево, сообщает сервис «Яндекс.Расписание».

Ранее МЧС предупредило жителей и гостей столицы о мокром снеге, который будет идти как минимум до 13:00.

В связи с непогодой в столице, по данным спасателей, ожидается отложение мокрого снега, местами гололед, а на дорогах — гололедица.

Сотрудники МЧС призывают пешеходов и автомобилистов проявлять бдительность и осторожность.

Ранее сообщалось, что в середине нынешней недели Москву завалит снегом.

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