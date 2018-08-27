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Москву завалит снегом

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Сергей Карпухин/ТАСС

Сильные снегопады придут в столичный регион на следующей неделе.

По прогнозам синоптиков, 12 и 13 февраля должно выпасть до трети месячной нормы осадков.

Ухудшение погоды начнется во вторник. Во второй половине дня циклон принесет в столицу обложной снег. Вечером уже выпадет 3 миллиметра мокрого снега, усилится ветер.

«После слабых ночных заморозков наступит оттепель до плюс 1−3 градусов», — сообщает агентство «Москва» со ссылкой на данные центра «Фобос».

Самые сложные метеоусловия ожидаются в среду, 13 февраля, особенно ночью и в первой половине дня, предупреждают синоптики.

По их словам, в течение двух дней может выпасть в общей сложности до 12 миллиметров осадков.

При этом температура в столичном регионе будет превышать норму на несколько градусов.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 11 февраля, в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного южного ветра, порывы которого могут достигать 12−17 м/секунду.

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