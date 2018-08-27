Сын мэра Чебоксар избил мешавшего кататься на лимузине полицейского

19-летний сын мэра Чебоксар Олег Ладыков оказался фигурантом уголовного дела о применении насилия к представителю власти. Накануне Калининский районный суд города освободил его из изолятора, куда Ладыкова доставили после стычки с полицейским, и отправил «золотого мальчика» под домашний арест.

По информации kp.ru, сын мэра и двое его приятелей устроили массовую драку, скрылись с места происшествия на лимузине, а когда их попытался остановить наряд полиции, то Ладыков ударил одного из сотрудников кулаком по голове.

Как сообщает «Интерфакс», в полицейском участке Ладыков снова устроил драку, ударив дежурного. По ч. 1 ст. 318 УК РФ молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы, правда весь прошлый жизненный опыт юноши скорее свидетельствует о его полной безнаказанности.

Будучи еще 14-летним подростком, Олег Ладыков сел за руль «Ауди» и протаранил полицейскую машину. В 16 лет Ладыков снова устроил аварию, в которой пострадал водитель некстати оказавшейся на встречной полосе «Лады». За сына в комиссии по делам несовершеннолетних хлопотал лично его высокопоставленный папа Алексей Ладыков.

Напомним, в январе в Новосибирске произошла резонансная история: полицейского покусала бойцовская собака, а дочь ее хозяина попыталась представить в социальных сетях все дело так, как будто правоохранитель сам напал на собаковода.

В Уфе был случай, когда полицейские избили следователей, которые пришли в дежурный отдел разбираться с жалобой на полицейский произвол.