В Уфе полицейские избили следователей

В Уфе начальника дежурной смены и оперативного дежурного Отдела полиции № 11 местного Управления МВД обвинили в нападении на сотрудника Следственного комитета. Двое следователей вместе с понятыми прибыли в дежурную часть осмотреть комнату административно задержанных по делу о жалобе на полицейский произвол, однако вместо следственных действий случился конфликт.

«Двое сотрудников дежурной части неправомерно применили физическую силу в отношении двух следователей, против воли последних, выведя их из помещения дежурной части, при этом, причинив одному из них телесные повреждения», — заявили в Следственном комитете Башкирии.



Один из полицейских, чтобы избежать ответственности, представил справку о якобы полученном им в драке со следователями переломе руки. В СУ СК эту справку назвали фиктивной.

В отношении полицейских возбуждено уголовное дело по пункту «а» части третьей 286 статьи УК РФ о превышении должностных полномочий, совершенных с применением насилия. К делу также подключилась служба безопасности республиканского МВД.



По сведениям издания ProUfu.ru, в дежурной части была установлена система видеонаблюдения, так что с помощью записей в СК и МВД надеются разобраться, кто прав, а кто виноват в этом конфликте.

Напомним, сейчас в Уфе идет разбирательство по другому громкому делу. В начале ноября 2018 года 23-летняя дознавательница обвинила троих старших по званию коллег в том, что они почти два часа поочередно и все вместе насиловали ее в кабинете начальника отдела по вопросам миграции. Следствие по делу пока не завершено, а подозреваемые находятся в СИЗО.